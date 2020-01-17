В день памяти защитников баррикад перекроют многие центральные улицы

В связи с мероприятиями в память о защитниках баррикад 1991 года по многим улицам города ограничат движение, сообщает пресс-служба Рижской думы.

20 января запретят остановку и стоянку транспортных средств в следующих местах:

с 7.00 до 11.30 на Домской площади;

с 7.00 до 13.00 на автостоянке около Второго лесного кладбища;

с 7.00 до 15.30 на левой стороне бульв. Аспазияс на участке протяженностью 50 метров от ул. Калькю в направлении ул. Театра;

с 7.00 до 15.30 на правой стороне бульв. Зигфрида Анны Мейеровица на участке от ул. Калькю в направлении ул. Смилшу (со стороны парка).

Также 20 января в случае необходимости ограничат или закроют движение транспорта и пешеходов: