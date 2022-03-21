25 марта, в день памяти жертв коммунистического геноцида, состоится шествие к памятнику Свободы, сообщила представитель Латвийского объединения политически репрессированных Дагния Лиепиня.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Отмечая 73-ю годовщину репрессий против граждан Латвии со стороны коммунистического режима, объединение организует памятное мероприятие со сменой почетного караула и возложением цветов к памятнику Свободы.

Шествие начнется от Музея оккупации.

Планируется, что в мероприятии примут участие президент Латвии Эгил Левитс и председатель Сейма Инара Мурниеце. О мероприятии также проинформированы депутаты Сейма, премьер-министр и правительство, руководство Рижской думы, представители Национальных вооруженных сил и иностранные дипломаты.