В День поминовения усопших по Риге запустят дополнительные рейсы общественного транспорта
Foto: DELFI

В воскресенье, 22 ноября, в День поминовения усопших на маршрутах 11-го трамвая и 11-го, 20-го, 29-го, 36-го, 37-го, 39-го и 48-го автобусов будут организованы дополнительные рейсы, также на отдельные маршруты будут направлены транспортные средства большей вместимости.

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Как отмечает портал самоуправления Riga.lv, трамваи 11-го маршрута с 10.00 до 18.00 будут курсировать по временному расписанию движения. В то время, когда поток пассажиров будет самым большим, трамваи будут курсировать с интервалом в 5-7-минут.

Автобусы 11-го и 29-го маршрутов с 9.00 до 18.00 будут заезжать на Яунциемское кладбище на всех рейсах в обоих направлениях движения.

Троллейбусы 19-го маршрута будут чаще доезжать до остановки "AS Dzintars".

Для удобства пассажиров на маршруты автобусов 9-го, 12-го и 37-го маршрутов и троллейбуса 19-го маршрута будут направлены транспортные средства большей вместимости.

Посмотреть детальную информацию по дополнительным маршрутам общественного транспорта 22 ноября можно здесь (файлы в формате PDF):

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