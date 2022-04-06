В День теней 1825 работодателей откроют 6029 вакансий "теням"
Foto: F64

Сегодня пройдут мероприятия программы профессионального образования День теней, во время которых 1825 компаний и учреждений предоставят 6029 вакансий "теням", сообщила руководитель проекта Junior Achievement Latvia Линда Волане.

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День теней — это программа карьерного образования для школьников с 1 по 12 классы, в рамках которой школьники посещают какое-либо рабочее место и наблюдают за повседневной работой представителя интересующей их профессии.

Цель Дня теней — познакомить учащихся с требованиями различных профессий и секторов, чтобы помочь молодым людям выбрать профессию и соответствующим образом подготовиться к рынку труда.

Больше всего "вакансий" предложили органы местной и государственной власти и отрасли культуры, юстиции и здравоохранения.

При этом наиболее востребованными в этом году отраслями являются государственное управление, воздушный транспорт, вспомогательная деятельность, местное самоуправление, высшее образование, информационные технологии и здравоохранение.

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