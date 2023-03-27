В день траура Lidl вывесил флаг с куском мусорного мешка вместо ленты

25 марта, в День памяти жертв депортаций, Lidl в рижском микрорайоне Плявниеки вывесил флаг Латвии с куском мусорного мешка вместо траурной ленты. Об этом сообщает Рижская муниципальная полиция, которую на улицу Илукстес вызвали возмущенные жители.

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Работники магазина после разговора с полицейскими импровизированную ленточку сняли и пообещал повесить нормальную.

Представители Lidl в понедельник пояснили Delfi, что сейчас идет внутреннее разбирательство, чтоб выяснить причину и не допустить повторения такой ситуации. Они заверили, что такое поведение работников ни в коем случае не может считаться приемлемым.

Полиция начала административный процесс по делу о неуважении к государственным символам. За это можно получить штраф до 140 единиц штрафа, то есть до 700 евро.