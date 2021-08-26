В день визита агентства ООН с границы Латвии и Беларуси пропали все застрявшие беженцы
Foto: LETA

Во вторник, 24 августа, в день визита Агентства по делам беженцев ООН, констатировано, что с границы Латвии и Беларуси пропали все 83 соискателя убежища, сообщает LETA со ссылкой на организацию добровольцев “Хочу помочь беженцам”.

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Представитель организации Эгилс Грасманис был обеспокоен тем, что в ночь с 23 на 24 августа с границы пропали 83 человека. Латвийская Погранохрана не смогла это объяснить.

Грасманис рассказал, что организация приобрела еду для застрявших на границе людей, но 24 августа Погранохрана сообщила, что её некому передать, а 23 августа прервался контакт с застрявшими соискателями убежища. Доброволец был в недоумении, как из четырех мест одновременно могли пропасть люди. Он обеспокоен тем, что людям уже три дня как не доставляли еду.

Последняя информация о месте нахождения мигрантов была о том, что представители Погранохраны попросили одну из групп переместиться в другое место, чтобы им было проще доставлять еду и медицинскую помощь. Близкие мигрантов не могут с ними связаться и обратились за помощью к добровольцам.

Министерство внутренних дел Латвии сообщило LETA, что пропавших людей пустили на территорию Беларуси.

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