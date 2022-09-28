В день выборов в Латвии будет дождливо

В субботу, 1 октября, когда в Латвии пройдут парламентские выборы, местами возможен кратковременный дождь, а восток страны пересечет более обширная зона осадков, прогнозируют синоптики.

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Ожидается, что циклон, который сформируется на юге от Латвии, будет двигаться в северо-восточном направлении. Точная его траектория пока не известна, но в субботу на востоке страны, особенно в Латгале, прогнозируется повышенный риск осадков.

В зависимости от перемещения дождевых облаков температура воздуха составит от +10 градусов до +13…+16 градусов.

Согласно прогнозам Global Forecast System, в воскресенье ожидается новый циклон, который, скорее всего, принесет дожди на юге страны. Непостоянная погода прогнозируется и на следующей неделе, температура воздуха может понизиться.