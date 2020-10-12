В детсаду Rotaļa подтвержден случай заболевания Covid-19

В Риге, в дошкольном образовательном учреждении Rotaļa констатирован один случай заболевания Covid-19. Эту информацию порталу Delfi подтвердила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Илзе Арая.

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По ее словам, заболел не ребенок, а взрослый. В детском садике устанавливаются контактные лица и продолжается эпидемиологическое расследование.

Как ранее уже сообщалось, на 12 октября в 59 латвийских образовательных заведениях констатирован хотя бы один заболевший Covid-19. Больше всего заболевших — более 60 человек — в Рижской средней школе им. Натальи Драудзини.