В детсаду Rotaļa подтвержден случай заболевания Covid-19
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В Риге, в дошкольном образовательном учреждении Rotaļa констатирован один случай заболевания Covid-19. Эту информацию порталу Delfi подтвердила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Илзе Арая.

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По ее словам, заболел не ребенок, а взрослый. В детском садике устанавливаются контактные лица и продолжается эпидемиологическое расследование.

Как ранее уже сообщалось, на 12 октября в 59 латвийских образовательных заведениях констатирован хотя бы один заболевший Covid-19. Больше всего заболевших — более 60 человек — в Рижской средней школе им. Натальи Драудзини.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv
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