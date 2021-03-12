В детсады просят приводить только детей, родители которых не могут работать удаленно

Со следующей недели будет рекомендовано водить в детские сады только тех детей, родители которых не могут работать удаленно, постановил Кабинет министров.

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Детсады также будут доступны родителям, которые работают удаленно, но не могут следить за ребенком параллельно выполнению рабочих обязанностей.

Цель регулирования — обеспечить меньшее число детей в детсадовских группах, чтобы эффективнее ограничивать распространение Covid-19.

Директор Госканцелярии Янис Цитсковскис подчеркнул, что не стоит путать это с дежурными группами в детсадах, поскольку группы разных возрастов не будут смешиваться.