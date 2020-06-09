В детских лагерях смогут участвовать до 30 детей в одной группе

Несмотря на окончание объявленного в Латвии из-за пандемии Covid-19 чрезвычайного положения, правительство установило, что до 31 августа количество детей в одной группе в детском лагере может быть не более 30.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно.

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В правилах предусмотрено, что мероприятия для нескольких групп одновременно могут проходить в том случае, если это допускают условия в лагере.

Занятия по образованию в течение всей жизни, профессиональному обучению и неформальному образованию для взрослых могут проходить в группах до 50 человек.

В то же время до 31 июля очный учебный процесс в учебных заведениях протекать не должен, и обучение ведется удаленно.

Очно разрешено проводить учебный процесс в дошкольных учреждениях, консультации для учащихся при подготовке к экзаменам, учебный процесс в спортивных профессиональных учебных заведениях, практику для получения профквалификации в местах заключения, экзамены для получения профессиональной квалификации, вступительные экзамены, экзамены в вузах, если нет возможности провести их удаленно.

Правила позволяют очно организовать учебный процесс в учреждении социальной коррекции "Наукшены", в Британской средней школе в Латвии, в Рижской французской школе имени Жюля Верна, в Рижской международной школе, Латвийской международной школе, Рижской немецкой школе и Международной средней школе Экзюпери, в учреждениях по профессиональной подготовке моряков при соблюдении установленных ограничений на собрания людей.

Очный учебный процесс разрешен также по медицинским профессиям в лечебных учреждениях. Решение о процессе обучения в военном образовании примет министр обороны, в учреждениях системы МВД - министр внутренних дел по согласованию с министром здравоохранения.

Вопрос о следующем смягчении ограничений будет рассматриваться в конце июня с учетом эпидемиологической ситуации.