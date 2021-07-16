В Детской больнице наплыв пациентов с инфекциями

В Детской клинической университетской больнице необычно большой наплыв пациентов, особенно с инфекциями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Из-за этого приходится переносить плановые операции, сообщает со ссылкой на Latvijas Radio портал rus.lsm.lv.
За последние пару недель поступили почти 200 пациентов. Дети главным образом попадают в больницу с инфекциями ЖКТ.
Как поясняют врачи, это связывают с тем, что пренебрегают правилами гигиены — например, дети пьют воду из мест, где купаются. Из-за жары также портятся продукты питания, особенно молочные.