В Детской больнице наплыв пациентов с инфекциями
Foto: LETA

В Детской клинической университетской больнице необычно большой наплыв пациентов, особенно с инфекциями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Из-за этого приходится переносить плановые операции, сообщает со ссылкой на Latvijas Radio портал rus.lsm.lv.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

За последние пару недель поступили почти 200 пациентов. Дети главным образом попадают в больницу с инфекциями ЖКТ.

Как поясняют врачи, это связывают с тем, что пренебрегают правилами гигиены — например, дети пьют воду из мест, где купаются. Из-за жары также портятся продукты питания, особенно молочные.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

4

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Дети
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Создается виртуальный тур по маякам Латвии
Эксклюзивный обзор: рождение Вентспилского Центра науки и инноваций VIZIUM
Весь Таллинн за три дня: 72-часовой гид по столице
Не отворачивайся! Поддерживай и участвуй!
По пятам мерзавцев и страшных тайн. Подборка детективных фильмов и сериалов
Сильнее сильного. Лучшие фильмы о супергероях
Будни заключенных в тюрьмах – строгий распорядок дня и рутина
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах