В Детской больнице небывалый наплыв пациентов с инфекционными заболеваниями

Детская клиническая университетская больница переживает небывалый наплыв пациентов с разными инфекциями, в эфире LTV сообщила руководитель клиники интенсивной терапии Арта Бардзиня.

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Если обычно в летний день в больницу попадает около 80 детей, то на прошлой неделе число пациентов достигло 250. В такой ситуации сложно и родителям с детьми, и персоналу больнице, так как сильно возрастает нагрузка, указала Бардзиня.

Резкий рост числа пациентов врач объясняет необдуманным поведением людей и “изоляцией инфекций” во время дистанцирования и ограничений на встречи.

В основном в больницу попадают дети с инфекциями кишечника. Бардзиня указала, что люди не соблюдают нормы гигиены, длительно находятся на пляже и не думают о том, что взятая с собой еда портится на солнце, а детям нельзя так долго находится на солнце. В итоге дети попадают в больницу с обезвоживанием и рвотой.

Кроме того, дети попадают в дорожно-транспортные происшествия, получают ожоги и тонут. Врач призвала жителей, заметивших ребенка без присмотра, подойти и спросить, где его родители.