В Детской больнице небывалый наплыв пациентов с инфекционными заболеваниями
Foto: LETA

Детская клиническая университетская больница переживает небывалый наплыв пациентов с разными инфекциями, в эфире LTV сообщила руководитель клиники интенсивной терапии Арта Бардзиня.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Если обычно в летний день в больницу попадает около 80 детей, то на прошлой неделе число пациентов достигло 250. В такой ситуации сложно и родителям с детьми, и персоналу больнице, так как сильно возрастает нагрузка, указала Бардзиня.

Резкий рост числа пациентов врач объясняет необдуманным поведением людей и “изоляцией инфекций” во время дистанцирования и ограничений на встречи.

В основном в больницу попадают дети с инфекциями кишечника. Бардзиня указала, что люди не соблюдают нормы гигиены, длительно находятся на пляже и не думают о том, что взятая с собой еда портится на солнце, а детям нельзя так долго находится на солнце. В итоге дети попадают в больницу с обезвоживанием и рвотой.

Кроме того, дети попадают в дорожно-транспортные происшествия, получают ожоги и тонут. Врач призвала жителей, заметивших ребенка без присмотра, подойти и спросить, где его родители.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне
Эксклюзивный обзор: рождение Вентспилского Центра науки и инноваций VIZIUM
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
В Рижском порту наблюдается увеличение грузооборота кроме грузов угля и нефтепродуктов
Смотрим запоем: Всемирно признанные сериалы
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Сильнее сильного. Лучшие фильмы о супергероях