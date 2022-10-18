В Детскую клиническую университетскую больницу поступил маленький пациент, заразившийся гемофильной палочкой типа В (HiB). В наши дни благодаря вакцинации это очень редкое явление, хотя сам возбудитель присутствует повсюду. У непривитых людей он вызывает различные болезни, а для малышей опасен вплоть до летального исхода, со ссылкой на администрацию больницы пишет портал rus.lsm.lv.

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Пациент дошкольного возраста, у которого HiB спровоцировала бактеремию и осложненный менингит, сейчас уже переведен из палаты интенсивной терапии в обычное отделение. Между тем, предотвратить заражение могла бы только прививка, указала председатель Государственного совета по иммунизации, директор Центра вакцинации семьи BKUS Даце Завадска.

Благодаря широкому охвату населения вакцинацией в Латвии за последние десять лет констатировано всего восемь случаев заражения гемофильной палочкой В у детей. Один из них был смертельным. По данным за прошлый год, от этой инфекции привито 99% латвийских детей.

"Это инфекция, которой мы больше 30 лет почти не видим — благодаря тому, что существуют безопасные и эффективные вакцины. Это — одна из вакцин с эффективностью, близкой к 100%, но сам микроб циркулирует по всему миру", — отметила инфектолог. Таким образом, переносчиком инфекции может являться каждый человек, но заболевают только непривитые.

Существуют риски серьезных повреждений центральной нервной системы, что у детей чревато не только отставанием в развитии, но также необратимыми повреждениями способности передвигаться и умственной отсталостью. Статистика показывате, что в 60% случаев HiB вызывает у инфицированных людей менингит, и это главная причина летальных исходов. Еще в 15% случаев развивается опасное для жизни воспаление надгортанника (эпиглоттит). Реже бактерия провоцирует развитие бактеремии, пневмонии, перикардита или других заболеваний.