В Детской больнице откроется первый в Латвии банк грудного молока

Сегодня в 11:30 в Детской клинической университетской больнице (ДКУБ) откроется первый в Латвии банк грудного молока.

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Хотя грудное молоко имеет решающее значение для выживания и развития недоношенных детей, до сих пор донорское молоко было недоступно только в Латвии и Румынии, в то время как в других странах Европы банки грудного молока действуют уже несколько лет.

В рамках онлайн-мероприятия о создании банка материнского молока и его дальнейшей работе расскажут председатель правления ДКУБ Валтс Аболс, главный врач ДКУБ Ренате Снипе, руководитель клиники неонатологии ДКУБ Даце Сниедзе, председатель правления фонда ДКУБ Лиене Дамбиня и руководитель отдела по связям с общественностью Rimi Latvia Инга Бите.