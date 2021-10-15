В Детской больнице отменена "живая очередь"
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В целях заботы о безопасности пациентов и персонала, в Детской клинической университетской больнице (BKUS) отменен принцип "живой очереди", свидетельствует сообщение на домашней странице медучреждения.

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Только по предварительной записи принимают всех амбулаторных пациентов, пациентов с травмами, требующими перевязки или повторный контрольный визит, а также пациентов, которым необходимо провести электрокардиограмму. Записаться на визит можно, заполнив форму в интернете, или позвонив по номеру 80708866 (в рабочие дни с 8.00 до 17.00).

Если у ребенка или родителя нет ковид-сертификата, то перед плановым стационированием в больницу или дневной стационар, необходимо провести тест на Covid-19 (мазок из носоглотки / ротоглотки, результат предоставить не позднее, чем через 48 часов после анализа).

Из-за больших очередей в BKUS рекомендуют записываться на тесты за 7-10 дней до запланированного визита в больницу.

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