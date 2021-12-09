В Детской больнице переполнено приемное отделение; призывают обращаться в "Гайльэзерс"

Детская клиническая университетская больница на Виенибас гатве 45 сообщила в соцсетях, что приемное отделение оказания неотложной помощи в стационаре переполнено. Родителей призывают обращаться в отделение больницы в Гайльэзерсе.

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Больница напоминает, что в структурном подразделении Гайльэзерса на улице Юглас 2 работают педиатры. Отделение работает с 8.00 до 22.00.

Также можно получить консультации врачей по телефону 80708866 — с 8.00 до 17.00 по рабочим дням. А также с 10.00 до 17.00 в выходные дни по телефону 67536708.

Как сообщила агентству LETA, представитель Детской больницы Занда Пучука, сейчас лечебное учреждение сталкивается с многими инфекционными заболеваниями, в том числе, с Covid-19. К тому же многих детей привозят с симптомами желудочно-кишечных инфекций.

По словам Пучуки, количество случаев инфекционных заболеваний стремительно растет, поскольку дети вернулись в школы и ослаблены "ковидные" ограничения.