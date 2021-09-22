В Детской больнице сейчас лечатся четыре ребенка с тяжелой формой Covid-19

В Детской клинической университетской больнице (BKUS) проходят лечение четыре ребенка с острым течением Covid-19. В целом с начала пандемии в 2020 году с тяжелым течением этого заболевания было госпитализировано около 200 детей, сообщила агентству LETA главврач Клиники детских болезней BKUS Гунта Лайзане.

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По ее словам, в основном детей госпитализируют с симптомами респираторного заболевания, высокой температурой, кашлем и одышкой, однако могут встречаться и случаи с неврологическими симптомами или другими проблемами.

Лайзане рассказала, что в большинстве случаев детей с подтвержденным Covid-19 можно лечить амбулаторно под наблюдением семейного врача. Однако в некоторых случаях после того, как ребенок переболел коронавирусом, могут появляться осложнения или MIS-c (дисрегуляция иммунной системы с острой воспалительной реакцией), что является тяжелым, даже опасным для жизни состоянием и развивается только у детей.

В стационарах от острой воспалительной реакции или MIS-с лечение проходили 20 детей, в свою очередь в рамках созданной в прошлом году амбулаторной программы для наблюдения и лечения затяжных симптомов Covid-19 помощь была оказана 400 детям.

Пропорционально больше детей младшего возраста, госпитализированных с Covid-19. Однако с наступлением осени и началом учебного года, общая заболеваемость растет, в том числе и другими респираторными вирусами. Поэтому растет и количество стационированных в больницах пациентов.

Лайзане напомнила, что дельта-штамм коронавируса более заразен — больше детей заражаются Covid-19. Она пояснила, что дети с избыточным весом и хроническими заболеваниями, например, хронической болезнью почек, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями легких или дети с иммунодефицитом, более подвержены тяжелому течению вируса Covid-19.

Главврач признала, что больница и Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) обсудили алгоритм клинического пути в случаях заболевания Covid-19, тем самым обеспечивая максимально скоординированное сотрудничество для успешного лечения пациентов. В документе говорится, в каких случаях больного коронавирусом ребенка необходимо госпитализировать.

"Детская больница готова к активному сотрудничеству. Наш приоритет — сохранение доступности всех услуг и помощь всем пациентам. Также готовы проконсультировать наших коллег, которые лечат детей с Covid-19 по всей Латвии", — указала Лайзане.

Врач также призывает родителей и детей соблюдать гигиену рук, регулярно проветривать помещения и избегать тесного физического контакта. Лайзане также напомнила, что вакцинация от Covid-19 безопасна как для взрослых, так и для детей и подростков и, таким образом, может помочь избежать заражения или снизить вероятность тяжелого течения болезни.