В дипломатических и консульских представительствах Латвии прекратится прием заявок на долгосрочные визы из-за распространения инфекции Covid-19, постановило правительство 14 июля.

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Речь идет о странах с высокой заболеваемостью и визах категории D, которые выдаются на основании решения Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) и выдаче вида на жительство (ВНЖ) в Латвии независимо от того, идет ли речь о первичном, продленном или повторном ВНЖ.

Ограничение не относится к категориям лиц, упомянутым в правилах Кабинета министров о мерах эпидемиологической безопасности.

Ограничение не относится к латвийским подданным и членам их семей с постоянным местом жительства за границей, а также к иностранцам, которые пересекают Латвию транзитом, направляясь к свою страну. Также оно не относится к гражданам и постоянным жителям ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии и членам из семей.

Ограничение не относится к поставщикам услуг общественного транспорта и их пассажирам, экипажам грузовых и технических рейсов, которые приезжают в Латвию по работе, к военному транспорту, перевозкам с количеством пассажиров не более пяти, частной и бизнес-авиации.

Податель заявки на визу должен документально подтвердить, что на него распространяются упомянутые исключения.

Ограничение действует для стран с двухнедельным показателям заболеваемости Covid-19 более 16 случаев на 100 тыс. населения и действует так долго, как сохраняется такой уровень заболеваемости.

По заявкам на визы, поданным до 15 июля, будут приняты положительные решения.