В Добеле рядом с замком Ливонского ордена нашли перебитое из арбалетов поселение земгалов

"Нам было известно, что крупные исследовательские работы в конце 19 века здесь проводили Карл Бой и Август Биленштейн, поэтому найти в настолько уже перерытом месте нетронутый культурный слой — настоящее чудо", — рассказал историк и археолог Андрис Томашунс о результатах находок, сделанных в ходе строительных работ на месте развалин бывшего замка Ливонского ордена в Добеле.

Как пояснили DELFI в строительной компании RERE, из недр были извлечены предметы, относящиеся к культуре племени земгалов 13-14 веков. Это кольца, сакты, наручные спирали, иглы, застежки, бусы, рыболовный крючок, наконечники копий и многое другое. Также археологи обнаружили одну средневековую монету (артиг) с упоминанием епископа Терветского Иоганна II Берткова, занимавшего этот пост с 1473 по 1485 годы, и одну монету (пфеннинг), выкованную в немецком Оснабрюке при правлении (1259-1264 гг.) епископа Балдуина фон Рюссела.

Томашунс отмечает, что в ходе исторических перестроек Добельской замковой годы, когда во время Курземского герцогства на месте прежнего Ливонского замка там была построена капелла, древнейший исторический культурный слой был раскопан и считался утраченным. До сих пор самые старые находки, произведенные на этом месте, датировались 16-м веком.

Томашунс отмечает, что, согласно результатам раскопок, рядом с каменными стенами замка Ливонского ордена находилось и состоявшее из деревянных строений поселение земгалов. Однако оно было уничтожено в ходе нападения в 14-м веке. Более точная дата неизвестна, однако, согласно хроникам, крестоносцы строили данную стену замка после 1335 года.

О том, что поселение земгалов было уничтожено, свидетельствует слой пепла и углей, в котором найдены наконечники метательных копий и арбалетных болтов (схожих с стрелами боеприпасов для арбалетов).

Это означает, что не все земгалы, как считалось ранее, покинули Добеле после разрушения замка земгалов в 1289-1290 годах. "Обнажив находившиеся под землей стены и найдя древние вещи, мы получаем новую информацию о том, как земгалы противились набегам крестоносцев и как происходила постройка замка в Добеле времен Ливонии", — говорят латвийские археологи.