В Добеле шокированы планом министерства закрыть родильное отделение в больнице

Министерство здравоохранения планирует прекратить оказание помощи беременным и роженицам в больнице в Добеле и окрестностях, а также в объединении больниц в Балви и Гулбене, направив пациентов соответственно в Елгавскую и Резекненскую больницы.

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В министерстве исходят из интересов безопасности пациентов и качества лечения. Но для врачей в Добеле предстоящие изменения стали шоком и большим сюрпризом, да и будущие матери тоже не в восторге, сообщает LSM.lv со ссылкой на LTV Ziņas.

"Мы узнали эту новость вчера утром, получив сообщение по электронной почте. И, конечно, мы в шоке. Мы в замешательстве", — сказал Иварс Горскис, председатель Совета Добельского края.

Новость о том, что в Добельской больнице планируют прекратить прием рожениц, направляя пациенток в больницу в Елгаве, и, соответственно, перенаправив финансирование туда или куда-то еще, пришла неожиданно.

"Кто-то не спал. У некоторых есть соматические проблемы со здоровьем. Потому что для нас это стало очень большим потрясением", — призналась Инта Кума, старшая медсестра родильного отделения городской больницы в Добеле.

Основная причина закрытия родильного отделения Добельской больницы в том, что там появляется на свет слишком мало детей. Согласно последнему плану Минздрава, Добельская больница не соответствует критериям по количеству новорожденных.

В Минздраве полагают: чем больше родов принимают в больнице, тем больше у врачей опыта и навыков. И тем лучше качество лечения.

"Сложно сказать. У людей стаж более 30 лет. У другого даже 40 лет выслуги. Интересно, потеряет ли он свои навыки? И так быстро?", — задается вопросом исполняющий обязанности главы Добельской больницы Юрис Богужс.

"Мы чувствуем себя необоснованно обиженными, что наша больница якобы оказывает некачественные медицинские услуги. Это не так. Во вторник (1 августа) в министерстве назначена встреча. Мы поедем, поговорим. Наша больница обслуживает весь приграничный район. Едут к нам и из очень отдаленных мест. Потому что поблизости, в Салдусе, в Бауске, родильного отделения нет. Все эти волости обслуживает наша больница", — добавляет глава совета Добельского края Горскис.

С каждым годом чсло новорожденных снижается по всей Латвии. Поэтому содержание родильных отделений в тех больницах, где число родов в год составляет менее 500, финансового тоже не выгодно.

"Если число новорожденных будет уменьшаться на 2000 ежегодно, то это очень большое число", - говорит Санита Янка, директор Департамента здравоохранения Минздрава.

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В прошлом году в пяти региональных латвийских больницах родилось менее 500 детей. Пока родильные отделения планируют закрыть только в двух больницах - в Добеле и в объединении больниц Балви и Гулбене (местных рожениц будут направлять в Резекненскую больницу, где в прошлом году родилось 257 детей). И при относительно небольшом количестве родов в будущем разрешат рожать в больнице Мадоны и в Прейли.

"Мы не можем закрыть все родильные дома, где число родов меньше 500. Мы хотим, чтобы в сельской местности была качественная медицина. Мы проанализировали данные о рождаемости за прошлый год", — сказала Янка. По ее словам, если текущие тенденции рождаемости сохранятся, то в будущем отделения соответствующего профиля могут быть закрыты и в других местах.