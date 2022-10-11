В Доме Беньяминов размещены украинские беженцы

Уже несколько месяцев в историческом здании на улице Кр. Барона — в Доме Беньяминов — проживают украинские беженцы, которые нуждаются в краткосрочном пристанище.

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Такой вид поддержки обеспечивает девелопер Kapitel и строительная компания Merks в сотрудничестве с движением Gribu palīdzēt bēgļiem.

В здании — памятнике архитектуры, построенном в 19-м веке, на данный момент принято уже более 145 человек из Украины. Помещения здания, ранее служившего гостиницей, были специально адаптированы для временного размещения украинских беженцев. В наличии имеется 29 гостиничных номеров в пристройке к зданию или в новой его части, что позволяет одновременно принять до 60 человек, обеспечивая помещения для приема пищи, получения информации о доступных услугах и оказывая поддержку в Риге, в также для занятий в клубе латышского языка.

Дом Беньяминов — одно из первых каменных высотных зданий в Риге, построенное в конце 19 века. Позже его купили Антон и Эмилия Беньямины, владельцы самых влиятельных печатных изданий, новые владельцы перестроили здание и превратили дом в эпицентр культурных и общественных событий. После советской оккупации в 1940 году дом Беньяминов на улице Кр. Барона, 12 был национализирован. Трагическая судьба постигла и саму Эмилию Беньяминю — 13 июня 1941 года Эмилия Беньямина была депортирована в Россию вместе с более чем 15 400 другими гражданами Латвии и умерла от голода в трудовом лагере Усольлага.

Летом 2021 года здание было приобретено компанией Kapitel с целью создания гостиницы.