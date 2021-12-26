В дорожно-транспортных происшествиях пострадали шесть человек
Foto: AP/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 108 дорожно-транспортных происшествий, на дорогах пострадали шесть человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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За различные нарушения правил дорожного движения полиция вчера оформила на водителей 309 протоколов, в том числе 88 за превышение разрешенной скорости движения и 13 - за агрессивное вождение.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержаны 20 водителей, а также один водитель, который находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

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