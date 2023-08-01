В ДТП погибла профессор университета им. Страдиня Санта Пурвиня

Погибшей в воскреснем дорожно-транспортном происшествии в Дундагской волости Талсинского края оказалась профессор Рижского университета Страдиня, доцент кафедры фармакологии Санта Пурвиня. Это следует из сообщения администрации университета.

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"С глубокой скорбью сообщает, что 30 июля 2023 года при трагических обстоятельствах от нас ушла фармаколог, врач-психиатр, профессор Санта Пурвиня", — говорится в сообщении, размещенном на Facebook-странице Рижского университета имени Паула Страдиня.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 30 июля, в Дундагской волости Талсинского края автомобиль BMW X5 съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии водитель 1972 года рождения погибла на месте, пассажир 1986 года рождения получил травмы.

ДТП произошло на участке трассы Колка-Энгуре (P131) между Мелнсили и Пурциемсом. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Редакция Delfi выражает глубокие соболезнования родственникам и близким Санты Пурвини.