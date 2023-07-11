Микробиологические показатели морской воды в Дубулты, Асари и Каугури соответствуют норме, и Инспекция здоровья отменяет запрет на купание в этих местах, сообщило агентство LETА.

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Специалисты инспекции взяли повторные пробы воды для лабораторных исследований в купальнях Дубулты, Асари и Каугури после того, как в начале июля в этих местах был обнаружен высокий уровень микробиологического загрязнения, не отвечающий гигиеническим требованиям.

В то же время инспекция сохраняет рекомендацию не купаться на юрмальских пляжах Лиелупе, Булдури и Дзинтари, а также Майори, Пумпури и Меллужи. Рекомендация в силе до получения результатов лабораторных исследований воды для купания.

Показатели качества воды снова соответствуют норме в зоне купания Лимбажского района в Айнажи и в зоне купания Pasta sala в Елгаве, а также в зоне купания Даугавпилсского озера Шуну. В этих местах сняты запреты и ограничения, и теперь купание разрешено.

Рекомендация не купаться в зоне купания Колки в Талсинском крае и в зоне купания Лимбажского района в Салацгриве остается в силе до получения результатов лабораторных анализов воды.

Как уже сообщалось, Инспекция здоровья ввела запреты и ограничения на купание в ряде официальных морских и внутренних мест для купания и призвала к размещению соответствующих предупредительных знаковя. Специалисты инспекции напоминают, что запрет свидетельствует о повышенном риске заражения инфекционным заболеванием кожи, слизистых оболочек или желудочно-кишечного тракта при купании в такой воде.

Инспекция поясняет, что на качество воды для купания в июле могли повлиять дожди, наблюдавшиеся в последние дни перед отбором проб, возможный смыв загрязнений с прилегающих территорий, а также поступление дождевой воды вместе с неочищенными сточными водами в водоемы.

В течение активного купального сезона все 59 официальных мест для купания в реке и море находятся под усиленным надзором инспекции. В лаборатории определяют микробиологические показатели — содержание фекальной контаминации кишечными палочками (E.coli) и кишечными энтерококками. Также визуально, при отборе проб воды, оценивают цветность воды, особое внимание обращают на плавающие в воде отходы, нефтепродукты, следят за размножением цианобактерий.

Если результаты анализов проб воды мест купания показывают, что вода не соответствует требованиям, инспекция устанавливает ограничения на купание — рекомендацию не купаться или запрет на купание. Рекомендация не плавать особо актуальна для чувствительных групп населения: маленьких детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, чья иммунная система ослаблена.

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За текущими результатами проверки качества воды официальных мест для купания горожане могут следить на домашней странице Инспеции здоровья в разделе Peldvietu drošība, где также можно найти карту официальных мест для купания в Латвии и информацию об аспектах безопасности мест для купания.