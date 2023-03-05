В Дубулты построили новую котельную на щепе за пять миллионов евро

В Юрмале, в Дубулты, открылась новая котельная, в которой тепловая энергия вырабатывается с использованием древесной щепы, сообщили агентству LETA в Юрмальской думе.

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В новой котельной установлены отопительный котел производства австрийской компании Agro мощностью 4 мегаватта (МВт) и конденсационное устройство дымовых газов мощностью 1 МВт, которые используются для получения дополнительной тепловой энергии при процессе очистки дымового газа.

В юрмальском самоуправлении констатируют, что с вводом в эксплуатацию новой котельной потребление природного газа для производства теплоэнергии значительно сократится не только в Дубулты, но и в топливном балансе предприятия в целом. Возможно, что более широкое использование местных энергоресурсов позволит избежать роста тарифов.

"Каждое новое устройство, отвечающее всем требованиям по охране окружающей среды и энергоэффективности, не только повышает качество услуги теплоснабжения, но и улучшает систему теплоснабжения в целом", - заявил председатель правления SIA "Jūrmalas siltums Валдис Витолиньш.

Строительство котельной на щепе в Юрмале велось товариществом MMG. Проект реализован при софинансировании в размере 1,2 млн евро из Фонда кохезии ЕС. Общая стоимость проекта составляет 5,4 млн евро.

Это третий из четырех проектов, для реализации которых SIA Jūrmalas siltums с 2014 года привлекло софинансирование из Фонда кохезии ЕС. Ранее реализованы: проект реконструкции теплотрасс, построена новая котельная на биомассе в Дубулты и начато строительство котельной в Каугури (планируется завершить к концу этого года).

Товарищество MMG основано в 2021 году, его владельцем является Марис Озолиньш. Оборот компании в 2021 году составил 16,2 млн евро, прибыль - 28 339 евро. Членами полного товарищества являются SIA "Monum" и SIA "Mon1".