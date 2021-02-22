В думе Резекне на латание дыр в бюджете взяли "быстрый кредит" — LTV

Чтобы свести концы с концами, Резекненская дума вынуждена была взять краткосрочный заем на сумму около миллиона евро, сообщает rus.LSM.lv. Эти средства требовались на покрытие текущих расходов, в том числе по зарплатам. Такие займы в практике латвийских самоуправлений достаточно большая редкость, сообщает LTV в передаче De facto.

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Есть посреди Резекне озеро Ковшу. Чтобы облагородить его неуютные берега, дума начала два проекта, оба с привлечением денег ЕС — теперь на берегу разбит парк отдыха, оборудован пляж, спасательная станция, место для кафе. А рядом город развивает рекреационный центр (SPA).

Размер инвестиций из городской казны в благоустройство этого места в текущем году — почти 3 млн евро. Общая стоимость проекта — почти 9 млн евро, и лишь примерно половину покроют средства из еврофондов, предназначенные для реновации деградирующих территорий, выяснила редакция De facto. Еще 8 млн евро уйдут на SPA-центр, из которых город из своего бюджета покроет 5,6 млн евро.

Это "логичное и комплексное развитие", оно даст городу преимущество, к тому же власти берут максимум того, что могут предоставить фонды ЕС, говорит мэр Резекне Александр Барташевич ("Согласие"). Входит ли постройка SPA-центра в обязанности муниципалитета? В думе поясняют, что взяли это на себя потому, что частных инвесторов, желающих реализовать проект, не нашлось.

На издержки по крупнейшим проектам из городской программы инвестиций, как подсчитали в De facto, приходится треть всего бюджета Резекне — 17,6 млн евро. При этом 11 из 14 проектов софинансируют еврофонды. Например, многомиллионный муниципальный заказ на создание парка у озера Ковшу получила стройфирма Latgalija. Она часто выигрывает тендеры от Резекненской думы или проходит субподрядчиком в конкурсах, выигранных другими стройфирмами. Владельцами Latgalija являются члены семьи мэра — жена и брат. Ранее Барташевич наличие конфликта интересов отрицал. На сей раз он на интервью с De facto не согласился. О том, что происходит с бюджетом Резекне, не были готовы говорить и вице-мэры.

Планируя бюджет на текущий год, Резекненская дума потребовала ото всех своих муниципальных учреждений урезать траты на 12%, пересмотрев приоритеты, сообщил глава думского отдела коммуникации Карлис Позняков. От политики затягивания поясов пострадали некоторые пособия — например, на погребение или для сбора первоклассников в школу. Чтобы бюджет выполнить, дума Резекне в этом году впервые обратилась к государству с просьбой о краткосрочном займе в размере 3 млн евро. Деньги нужны на выплату зарплат и расходы по содержанию.

"Это было бы краткосрочным кредитом, которые они планировали отдать в короткие сроки. Это фактически как быстрый кредит", — сказала директор департамента Минфина по надзору за финансовой деятельностью самоуправлений Инта Комисаре.

Если у ранее взятым Резекне кредитам добавить еще этот, объем обязательств города будет 17%, наивысшим среди всех самоуправлений. Поэтому Минфин предложил думе другое решение: все займы за последние пять лет объединить в один договор на сумму 53 932 860 евро, с выровненным регулярным платежом. Это позволило немного сэкономить, и в итоге Резекненская дума взяла взаймы меньше, чем поначалу собиралась — 887 632 евро.

Мэр Александр Барташевич на заседании думы признал: "Да, это в первый раз. Но и ситуация необычная. Во-первых, пандемия, во-вторых, такие неблагоприятные решения Сейма…"

Речь о снижении доли самоуправлений в распределении поступлений от подоходного налога с населения на пять процентных пунктов. Но хотя от этого, как и от спровоцированного Covid-19 кризиса, страдают все самоуправления, заем попросили только Резекне да еще Яунъелгава. В прошлом году — вообще никто. Минфин, по словам его представителя Инты Комисаре, пока не наблюдает критической ситуации в самоуправлениях. Но готов предлагать индивидуальные решения, как это было в случае Резекне.