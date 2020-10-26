На сегодняшний день в двух больницах выявлено по десять или больше случаев заражения Covid-19, сообщил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков.

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Одна из них — Видземская больница, где вирус был обнаружен и у пациентов, и персонала. Второй является Екабпилсская региональная больница, где заболели в основном медики.

За последнюю неделю наиболее часто люди заражались Covid-19 в домохозяйствах — таким образом инфицировались 39% всех пациентов, источник инфекции которых известен. Еще 27% заразились Covid-19 на рабочем месте, 21% — в учебных заведениях, 5% — в медицинских учреждениях.

Перевощиков подчеркнул, что все медработники должны пользоваться средствами индивидуальной защиты, так как при использовании средств защиты и пациентом, и медиком меньше возможностей заразиться Covid-19. Больной может начать заражать людей уже за два дня до появления симптомов. Симптомы могут быть не очень выраженными, но даже без симптомов респираторного заболевания инфицированный человек может испытывать усталость, сильные головные боли или изменения обоняния.

По результатам опроса врачей сделан вывод, что большинство медиков используют средства защиты, но все же существует вероятность того, что инфекция будет распространяться через общение с коллегами или в случае, если средства защиты не используются должным образом.

Таким образом, следует рассмотреть возможность укомплектования резервных команд медиков, чтобы избежать ситуации, когда из-за заболевания персонала медучреждений станет невозможным обеспечение основных больничных функций.