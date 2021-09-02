В двух столичных школах для отдельных классов из-за Covid-19 введен карантин, сообщили агентству LETA в департаменте образования, культуры и спорта Рижской думы.

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Это два класса в Рижском французском лицее и один класс в Рижской начальной школе Валдиса Залитиса.

Также карантин введен в одной группе детского сада "Avotiņš".

Как сообщили в департаменте, карантин в классах введен в связи с выявлением Covid-19 среди учащихся.

О случаях Covid-19 сообщили еще несколько школ, но там инфицировались лица, у которых не было контакта с детьми, например, технические работники, поэтому карантин не введен.

А из-за того, что Centrālās laboratorija вовремя не предоставила контейнеры для тестов слюны, ученики Огрской 1-й школы в четверг, 2 сентября, не смогли сдать очередные тесты. Об этом сообщила и.о. директора этой школы Нора Хейнрихсоне.

По ее словам, первое тестирование прошло благополучно. Сегодня в 9.30 ученики должны были сделать вторые тесты. Однако ни вчера, ни сегодня с утра в школу не привезли специальные трубки для тестирования.

"Вчера до 21.58 я ждала в школе, что лаборатория доставит контейнеры для анализа слюны, но этого не произошло, я не получила никакой информации о том, когда их привезут. Даже если бы они были доставлены сегодня утром, мы могли бы провести тестирование в установленный срок. Пока контейнеры нам не привезли и мы не получили информации, когда они могут быть доставлены", — сообщила и.о. директора.

Хейнрихсоне сказала, что сотрудники школы готовы сами отправиться за контейнерами, если им кто-то скажет это сделать. "Чтобы школа могла спланировать свою работу, нам важно знать два момента: когда лаборатория привезет контейнеры и когда контейнеры заберут", — подчеркнула и.о. директора школы. Она надеется, что контейнеры будут доставлены сегодня или рано утром завтра, и это позволит ученикам сдать тесты и получить результаты анализов в выходные дни. Если этого не произойдет, придется искать иные решения.

Centrālā laboratorija сообщила LETA, что контейнеры будут доставлены в школу в пятницу, 3 сентября — и все учащиеся смогут сдать тесты. Centrālā laboratorija планирует обеспечивать логистику специальными маршрутами по учебным заведениям по всей стране.

В лаборатории указали, что в эти дни вносятся изменения в ранее утвержденный перечень учебных заведений, обслуживаемых Centrālā laboratorija. В то же время на эффективность доставок в первых числах сентября неожиданно повлиял тот факт, что многие ученики по своей инициативе раздавали пробы для анализа слюны вне своих учебных заведений в конце лета.

"Сейчас Centrālā laboratorija работает в особо интенсивном режиме и призывает к пониманию и сотрудничеству в ситуациях, когда произошла задержка", — заявила представитель лаборатории Лига Рыбкинска. Она поблагодарила всех руководителей учебных заведений, педагогов и все заинтересованные стороны за сотрудничество и взаимопонимание.



