В Екабпилсе из-за наводнения на три дня закроют школы
Foto: F64

Школы в Екабпилсе из-за наводнения будут закрыты на три дня, сообщил после заседания совета по кризисному управлению руководитель Екабпилсского края Райвис Рагайнис.

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Такое решение принято для того, чтобы уменьшить поток людей в городе и ограничить движение в затопленных районах.

Как ранее заявил Рагайнис, многие жители подверженных риску затопления районов Екабпилса эвакуировались, и дети, скорее всего, не взяли с собой учебники, когда покидали дома.

Как сообщалось, хотя уровень воды в Даугаве возле Екабпилса немного снизился, ситуация в городе остается серьезной. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, уровень воды в Даугаве возле Екабпилса за ночь снизился на 24 см, но все еще превышает критическую отметку в 8,4 метра.

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