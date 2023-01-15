В Екабпилсе из-за наводнения на три дня закроют школы

Школы в Екабпилсе из-за наводнения будут закрыты на три дня, сообщил после заседания совета по кризисному управлению руководитель Екабпилсского края Райвис Рагайнис.
Такое решение принято для того, чтобы уменьшить поток людей в городе и ограничить движение в затопленных районах.
Как ранее заявил Рагайнис, многие жители подверженных риску затопления районов Екабпилса эвакуировались, и дети, скорее всего, не взяли с собой учебники, когда покидали дома.
Как сообщалось, хотя уровень воды в Даугаве возле Екабпилса немного снизился, ситуация в городе остается серьезной. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, уровень воды в Даугаве возле Екабпилса за ночь снизился на 24 см, но все еще превышает критическую отметку в 8,4 метра.