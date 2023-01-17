В Екабпилсе могут вернуться домой жители микрорайона Целтниеки

По мере уменьшения паводка в Екабпилсе начались масштабные работы по откачке воды, и жители микрорайона Целтниеки уже могут вернуться домой, сообщает самоуправление.

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Утром руководство самоуправления провело встречу со строителями, которые сообщили, что поврежденная водой дамба отремонтирована на соответствующем участке, поэтому жители микрорайона Целтниеки смогут вернуться домой.

Сегодня в 7:20 уровень воды в Даугаве возле Екабпилса упал до отметки 7,6 метра над нулевой отметкой, что более чем на метр ниже, чем на пике наводнения.

За ночь уровень воды в Даугаве упал почти на 30 сантиметров, сообщил мэр Екабпилса Райвис Рагайнис. В нескольких местах ведутся работы по откачке воды. Эта работа велась практически всю ночь и потребовала различных инженерных решений.

Река Сака размыла дамбу, и пока до нее нельзя добраться на технике. В этом районе некоторым жителям может потребоваться эвакуация, сказал мэр.

Он призвал людей проявлять понимание - по мере того, как опасность отступает, все хотят посмотреть, что происходит с их недвижимостью, и начинают выражать недовольство. "Мы все в одной лодке, давайте смотреть, давайте делать все возможное, чтобы минимизировать угрозу вашему имуществу и вам", - сказал глава самоуправления, поблагодарив все службы за их работу.

Улица Плявиню за мостом все еще немного затоплена, так как насос перенесен в микрорайон Целтниеки, где дворы все еще находятся под водой. Ситуация уже не опасна, но причиняет неудобства жильцам. Сегодня планируется разрешить вернуться жителям района Бебри на участке от улицы Неретас до монастыря.

Самоуправление предлагает жителям, имеющим насосы, самостоятельно откачивать паводковые воды из своих на своей территории. Категорически запрещается сбрасывать откачиваемую воду на прилегающие территории, единственное допустимое место сброса воды - Даугава. С учетом того, что уровень воды в Даугаве продолжает падать, откачка паводковых вод в Даугаву безопасна, говорят в самоуправлении.

Администрация Jēkabpils ūdens информирует, что для обеспечения водой жителей, чьи индивидуальные водозаборы были затоплены, восстановлена работа двух бесплатных кранов. Учитывая, что в районе улиц Дарзу, Ригас и Краста большая часть воды откачана, жители правого берега Даугавы могут возобновить использование централизованных канализационных сетей в обычном режиме. режим.

Жителей левобережья Даугавы просят не спускать паводковые воды, откачиваемые из подвалов домов, в централизованные канализационные системы. Также жителей левобережья Даугавы призывают экономить воду, например, реже включать стиральные машины.