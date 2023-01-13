В Екабпилсе начинает разрушаться дамба, защищающая город от наводнения. Идет эвакуация жителей

В Екабпилсе дамба, защищающая город, начала медленно разрушаться, но ее оперативно ремонтируют, а жителей эвакуируют, сообщил агентству LETA мэр Екабпилса Райвис Рагайнис (Латвийская Зеленая партия).

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В Екабпилсе стремительно затопляется улица Межрупниеку. Перекрыто движение на участке улицы Плявиню от улицы Дамбья до улицы Залю, от улицы Звейниека до улицы Межрупниеку, от Даугавкрасты до улицы Бебру. Максимальная скорость ограничена на участке улицы Ригас от улицы Краста до улицы Кугу.

Общественный транспорт не будет курсировать по закрытым улицам и не будет обслуживать конкретные остановки, сообщает самоуправление.

Несмотря на напряженную паводковую ситуацию, жители Екабпили могут безопасно передвигаться по мосту через Даугаву, в ближайшее время закрытие движения по этому мосту не планируется.

В Даугаве под Екабпилсом сегодня в 13.50 уровень воды достиг отметки 8,52 метра выше нулевой и продолжает подниматься. Более высокий уровень воды на этом участке реки наблюдался только во время паводка 1981 года, когда он достиг отметки 8,97 метра над нулевой отметкой, согласно информации, предоставленной Латвийским центром геологии и метеорологии окружающей среды.

Быстрого улучшения ситуации в ближайшие дни не ожидается. Даже если талые воды Даугавы прорвутся через затор льда к Плявинскому водохранилищу, когда мороз вернется, ледяные заторы снова начнут уплотняться, и уровень воды снова поднимется.

Государственная пожарно-спасательная служба указывает, что жители улицы Плявиню и микрорайона улицы Клостера-Бривибас-Целтниеку должны срочно эвакуироваться. Самоуправление неоднократно предупреждало, что в настоящее время ходить по дамбе опасно. На фотографиях и видео, опубликованных в социальных сетях, видно, что городская дамба в некоторых местах потихоньку начала разрушаться, и ее пытаются восстановить.

Ситуация в Екабпилсе очень серьезная, потому что городская защитная дамба не выдерживает нагрузки, сказал мэр Екабпилса. Плотину срочно ремонтируют, засыпая грунт тяжелой техникой, надеясь, что она выдержит. "Даугава может очень быстро найти новое направление и пройти через микрорайон улицы Целтниеку", — сказал мэр. Жители сами уезжают на машинах, поэтому точно сказать, сколько людей эвакуировалось, невозможно.

Руководство Государственной пожарно-спасательной службы находится в Екабпилсе и помогает в работе, доставлен контейнер со спасательным оборудованием — лодками, насосами и другими необходимыми вещами.

Эвакуационные автобусы предоставляются жителям, которые находятся в подверженных наводнениям районах. Самоуправление распространяет информацию об эвакуации и телефоны спасательных служб по всем сетям связи. Дамбу постоянно осматривают, а за ситуацией в городе следят, подчеркнул Рагайнис.

Как уже было объявлено, в связи со стремительным подъемом уровня воды в Екабпилсе приостановлены занятия в Екабпилсских городских и уездных школах, расположенных в подверженных наводнениям районах — Екабпилсской государственной гимназии, филиалах Екабпилсской 2-й средней школы, расположенных по адресу, которые находятся на улице Ригас 200а и Ригас 192,

Екабпилсской художественной и музыкальнной школе, Екабпилсском детско-юношеском центре и основной школе Абелю.