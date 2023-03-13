В Екабпилсе от нехватки семейных врачей страдают десятки тысяч жителей

Нехватка семейных врачей в регионах затрагивает десятки тысяч людей. В Екабпилсе в последний раз новая практика семейного врача была открыта в 2009 году, многие врачи уходят на пенсию, и их пациенты не знают, что будет дальше, пишет LSM.lv.

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Люди открыто заявляют, что легче умереть, чем вовремя попасть к врачу. Местные власти стараются изо всех сил - обещают молодым врачам стипендии, программы поддержки, место для проживания, но этого недостаточно, чтобы мотивировать молодых специалистов открывать практики за пределами столицы.

"Сейчас проще умереть. Здесь вообще нет врачей", - говорит житель Екабпилса Анатолий, описывая ситуацию с наличием врачей в самоуправлении.

В Екабпилсском крае проживает почти 40 000 человек, а первичную медицинскую помощь обеспечивают всего 25 семейных врачей, заключивших договор с Национальной службой здравоохранения. Четверо из и без того небольшого числа врачей недавно ушли на пенсию, один умер. В результате маленькие и средние практики семейных врачей вынужденно становятся большими.

"И так в течение всех последних 3-4 лет. Доктор уходит на пенсию, пациентов распределяют, дают нам списки. Нет новых коллег, которые приходят на работу. И мы вынуждены их брать", - говорит семейный врач Айя Граудиня.

Когда закрывается практика, около тысячи пациентов остаются без врача. Для оставшихся врачей это означает дополнительную нагрузку, ведь в каждую практику приходит не менее 200 пациентов.