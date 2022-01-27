В Екабпилсе с марта подорожает отопление
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С 1 марта тариф на тепловую энергию в Екабпилсе может увеличиться еще на 9,36%, говорится в сообщении компании Jēkabpils siltums в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

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Jēkabpils siltums представило в Комиссию по регулированию общественных услуг проект тарифа на тепловую энергию, предлагая повысить конечный тариф с 69,32 евро за мегаватт-час (МВт-ч) без налога на добавленную стоимость (НДС) до 75,81 евро за МВт-ч без НДС.

В том числе планируется повысить тариф на производство тепловой энергии на 11,18% - до 54,2 евро за МВт-ч, а тариф на передачу и распределение тепловой энергии на 5,27% - до 20,76 евро за МВт-ч.

С 1 января тариф на отопление Jēkabpils siltums вырос на 20%, а с 1 февраля повысится по сравнению с январем на 5,8% - с 65,52 евро за МВт-ч до 69,32 евро за МВт-ч.

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