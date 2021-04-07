В Екабпилсе школьников и пенсионеров лишили скидок в общественном транспорте в определенные часы
Foto: Shutterstock

Пенсионеры и школьники не смогут пользоваться скидками в екабпилсском общественном транспорте в определенные часы, сообщает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Пенсионеры и школьники (а также ученики Колледжа агробизнеса и Крустпилсской основной школы, которые тоже пользовались этими скидками) до 31 мая не смогут пользоваться скидками с 7:00 до 9:00 и с 15:00 до 18:00.

Депутаты приняли решение ограничить использование скидок, чтобы уменьшить пассажиропоток во время пандемии. С 7 декабря в Латвии действует правило, что заполненность общественного транспорта не должна превышать 50%.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Екабпилс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай