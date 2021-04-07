В Екабпилсе школьников и пенсионеров лишили скидок в общественном транспорте в определенные часы

Пенсионеры и школьники не смогут пользоваться скидками в екабпилсском общественном транспорте в определенные часы, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Пенсионеры и школьники (а также ученики Колледжа агробизнеса и Крустпилсской основной школы, которые тоже пользовались этими скидками) до 31 мая не смогут пользоваться скидками с 7:00 до 9:00 и с 15:00 до 18:00.

Депутаты приняли решение ограничить использование скидок, чтобы уменьшить пассажиропоток во время пандемии. С 7 декабря в Латвии действует правило, что заполненность общественного транспорта не должна превышать 50%.