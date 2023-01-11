В Екабпилском крае из затопленных домов эвакуированы пять человек

В Екабпилсском крае из затопленных домов спасатели эвакуировали пять человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD). Уровень воды продолжает повышаться.

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Минувшей ночью спасатели получили от полиции информацию о том, что в волости Салас затоплена территория трехэтажного жилого дома. На месте выяснилось, что под водой находится подъездная дорога и уровень воды продолжает стремительно повышаться. Жильцам дома рассказали о рисках и необходимости эвакуироваться. Спасатели эвакуировали двух человек, остальные жильцы отказались покидать квартиры. Жильцы соседнего дома также отказались уезжать.

В то же время на острове Сакас тронулся лед и ночью затопило многоквартирные дома, район огородов и территорию автобусного парка, сообщили в Екабпилском самоуправлении. Жители эвакуировали скот. Во вторник с помощью лодки и спасательной доски из двух домов были эвакуированы три человека. Жильцы еще одного дома эвакуироваться отказались.

В свою очередь, во вторник вечером в Крустпилском крае спасатели с затопленной территории помогли выбраться собаке. Хозяйка животного покинула дом раньше и находится в безопасности.

Как сообщалось, уровень воды в Даугаве возле Екабпилса продолжает повышаться. Гидрологи объясняют, что наступившие после оттепели морозы способствовали образованию шуги почти по всей Даугаве. В выходные дни возле Плявиняс интенсивно собиралась ледяная масса, постепенно заполняя водохранилище льдом и шугой. В настоящее время край скопления ледяной массы на реке находится под Екабпилсом, шуга продолжает образовываться и скапливаться, поэтому уровень воды в Даугаве возле Екабпилса повышается.

Ожидается, что у Екабпилса будет превышена отметка уровня воды, соответствующая очень высокому уровню, или оранжевому предупреждению. В результате будут затоплены более обширные территории вокруг Екабпилса.

Желтое предупреждение гидрологов о высоком уровне воды в реках действует по всей стране, а у Даугавы в Айзкраукльском и Екабпилсском краях действует оранжевое предупреждение.

Принимая во внимание погодные условия и угрозу наводнений в бассейнах нескольких рек, Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) в сотрудничестве с АО "Latvenergo" в четверг, 12 января, проведет собрание для координации превентивных мер в связи с паводками и наводнениями.