В Екабпилсской больнице Covid-19 заболели 24 работника
Foto: F64

В Екабпилсской больнице Covid-19 болеют 24 работника, и примерно половина из них смогут выйти на работу на будущей неделе, сообщила член правления Екабпилсской региональной больницы Маргарита Мельникова.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По ее словам, "заболевших не так много, как кажется", и большинство почувствовали симптомы уже после того, как ушли на самоизоляцию. Заражение еще нескольких человек не связано с работой, и они, будучи больными, на работу не приходили.

По словам Мельниковой, больница соблюдает все необходимые меры безопасности.

Двухнедельное кумулятивное количество больных Covid-19 в Екабпилсе составляет 52 человека.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Коронавирус Екабпилс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei