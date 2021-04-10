В эксперименте с живой очередью была использована половина доступных вакцин
Foto: LETA

В субботу в ходе эксперимента с живой очередью на вакцинацию было использовано немногим более половины имеющихся вакцин, сообщили агентству LЕТА в бюро вакцинации.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В субботу принцип живой очереди был опробован в двух центрах вакцинации от Covid-19 в Риге — в центре АТТА и в выставочном зале на Кипсале. Приглашены были только члены открытых приоритетных групп, и каждый центр получил по 1000 доз AstraZeneca.

Из 2000 доступных доз вакцины было использовано 1034, в том числе 693 человека были вакцинированы на Кипсале, а 341 — в центре ATTA на улице Krasta.

Хотя активность населения была не такой высокой, как ожидалось, а мощность центров вакцинации значительно выше, бюро вакцинации выразило удовлетворение проведенным экспериментом.

На вопрос, почему цель не была достигнута и не были использованы все 2000 доступных доз, представитель бюро ответила, что это могло быть связано с сомнениями населения в безопасности вакцин AstraZeneca. С другой стороны, некоторые люди могли не прийти, потому что боялись, что им, возможно, придется стоять в очередях.

"Сегодняшняя проба живой очереди была очень ценной, поскольку мы проверили в реальной жизни, что мощность крупных центров вакцинации как минимум в пять раз превышает количество людей, вакцинированных сегодня. Сегодняшние результаты будут учтены при планировании следующих этапов процесса вакцинации", — сказал министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

По данным агентства LЕТА, если в субботу утром возле зала на Кипсале стояли небольшие очереди на вакцинацию, то затем в течение дня они уже не образовывались.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

25

Source

LETA

Tags

Коронавирус Вакцинация Даниэл Павлютс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур