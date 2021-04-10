В эксперименте с живой очередью была использована половина доступных вакцин

В субботу в ходе эксперимента с живой очередью на вакцинацию было использовано немногим более половины имеющихся вакцин, сообщили агентству LЕТА в бюро вакцинации.

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В субботу принцип живой очереди был опробован в двух центрах вакцинации от Covid-19 в Риге — в центре АТТА и в выставочном зале на Кипсале. Приглашены были только члены открытых приоритетных групп, и каждый центр получил по 1000 доз AstraZeneca.

Из 2000 доступных доз вакцины было использовано 1034, в том числе 693 человека были вакцинированы на Кипсале, а 341 — в центре ATTA на улице Krasta.

Хотя активность населения была не такой высокой, как ожидалось, а мощность центров вакцинации значительно выше, бюро вакцинации выразило удовлетворение проведенным экспериментом.

На вопрос, почему цель не была достигнута и не были использованы все 2000 доступных доз, представитель бюро ответила, что это могло быть связано с сомнениями населения в безопасности вакцин AstraZeneca. С другой стороны, некоторые люди могли не прийти, потому что боялись, что им, возможно, придется стоять в очередях.

"Сегодняшняя проба живой очереди была очень ценной, поскольку мы проверили в реальной жизни, что мощность крупных центров вакцинации как минимум в пять раз превышает количество людей, вакцинированных сегодня. Сегодняшние результаты будут учтены при планировании следующих этапов процесса вакцинации", — сказал министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

По данным агентства LЕТА, если в субботу утром возле зала на Кипсале стояли небольшие очереди на вакцинацию, то затем в течение дня они уже не образовывались.