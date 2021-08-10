В эксплуатацию сдан обновленный Музей оккупации

В эксплуатацию принят обновленнный Латвийский музей оккупации на площади Стрелниеку 1 в Риге, сообщает ГАО Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ).Всего в перестройку здания Музея оккупации, создание Мемориала памяти жертв советской оккупации и приведение в порядок площади Стрелков вложено 10,435 млн евро.

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В том числе, Министерство культуры привлекло финансирование госбюджета в объеме 9,4 мле евро, Музей оккупации вложил 160 тысяч евро, а суммарное софинансирование фондов ЕС, госбюджета и средств Рижской думы составило 869 673 евро. Строительные работы проводило SIA Skonto būve согласно проекту разработанному архитектурным бюро SIA 5. iela. Авторы художественной идеи проекта — Кристапс Гелзис, Илзе Микелсоне и Волдемарс Йохансонс — SIA Taktila, чей эскиз еще в 2007 году признало международное жюри.

Перестройка здания проводилась согласно замыслу латышского архитектора Гунара Биркертса. В основе проекта — идея выхода из темного прошлого к светлому будущему. Поэтому историческое здание дополняет светлая пристройка, названная "Домом будущего".

Единый ансамбль с отреставрированным зданием составляет расположенный рядом с ним крупный объект — мемориал жертвам советской оккупации Vēstures taktīla высотой 10 метров и шириной 18 метров. Мемориал оборудован специальной аудиовизуальной аппаратурой, создающей звуковые, вибрационные и световые эффекты. Во дворе дома в сторону Даугавы изображены березы, что отражает идею березовой рощи, которая характеризует латвийский пейзаж.

VNĪ указывает, что сейчас еще продолжаются работы по обновлению площади Стрелков. Часть территории площади Латышских стрелков принадлежит государству, часть — самоуправлению.

При обновлении комплекса Музея оккупации VNĪ выступило с инициативой произвести обновление покрытия государственной части площади, на котором находится обновленный комплекс. Соглашение, достигнутое между VNĪ и Рижской городской думой, предусматривает, что реновацию половины площади планируется завершить в конце осени этого года, а самоуправление возьмется за ремонт своей части площади — со стороны Рижского Технического университета — в ближайшие годы.

В пятницу, 13 августа, состоится торжественное открытие обновленного комплекса Музея оккупации.