В Елгаве малообеспеченные и малоимущие жители смогут бесплатно получить маски

Жители Елгавы, которые имеют статус малообеспеченных и малоимущих, смогут бесплатно получить защитные маски для лица, сообщили в городском самоуправлении.

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Елгавская ремесленная средняя школа откликнулась на просьбу самоуправления изготовить многоразовые тканевые маски для лица, чтобы обеспечить ими социально незащищенные группы горожан.

В понедельник социальное управление Елгавы получит первую тысячу масок. Руководитель управления Рита Стуране сообщила, что маски будут выдаваться 2 и 9 ноября по адресу ул. Паста, 32. В целом в городе более 1300 человек имеют статус малообеспеченных и малоимущих.