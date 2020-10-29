В Елгаве малообеспеченные и малоимущие жители смогут бесплатно получить маски
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Жители Елгавы, которые имеют статус малообеспеченных и малоимущих, смогут бесплатно получить защитные маски для лица, сообщили в городском самоуправлении.

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Елгавская ремесленная средняя школа откликнулась на просьбу самоуправления изготовить многоразовые тканевые маски для лица, чтобы обеспечить ими социально незащищенные группы горожан.

В понедельник социальное управление Елгавы получит первую тысячу масок. Руководитель управления Рита Стуране сообщила, что маски будут выдаваться 2 и 9 ноября по адресу ул. Паста, 32. В целом в городе более 1300 человек имеют статус малообеспеченных и малоимущих.

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LETA

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LETA
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