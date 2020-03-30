В Елгаве начнет работу пункт приема анализов на Covid-19

С 31 марта в Елгаве, возле дома культуры Rota на ул. Гарозас, 15, начнет работу мобильный пункт по приему анализов на "Covid-19", сообщили в городском самоуправлении.

Анализы будут проводиться по записи в конкретное время, приезжать в пункт можно только на своем транспорте. Планируется, что за день пункт будет тестировать 30-40 человек, а также обеспечивать до пяти визитов на дом.

Бесплатно сдать анализ смогут люди, которые в последние 14 дней вернулись из-за рубежа, были в контакте с заболевшим и у них имеются симптомы. Остальным, кто хочет сделать анализ сам, он будет проводиться за плату.

В первом случае нужно записываться на анализ по телефону Службы неотложной медицинский помощи 8303, а на платный анализ можно записаться по телефонам 20033722 или 20030006. Плата за анализ составит 80 евро.