В Елгаве открытие нового рынка отложили еще на два года

В июле в Елгаве должен был открыть двери для горожан новый рынок. Его строительство и так уже задерживалось на три года. Но 28 июля городская дума позволила продлить стройку еще на два года, сообщает Rus.LSM.

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Новый рынок в Елгаве обещали открыть еще в 2019 году. Но стройка началась только в 2020-м. Однако она опять встала. О причинах ни строители, ни заказчик строительства не говорят. При этом в апреле этого года заказчик – фирма Termināla tirgus - прекратила хозяйственную деятельность.

В Елгавской думе считают, что проблем у компании нет и вскоре строительство возобновится. Главный специалист управления городского планирования Елгавы Вилис Левченок заявил Vidzemes TV: "В любом случае прекращение деятельности связано только с тем, что не поданы вовремя документы. Я думаю, что в ближайшее время хозяйственная деятельность возобновится, и работы продолжатся".

Пока Елгавский рынок работает в старом здании, состояние которого далеко от идеала. Смысла его ремонтировать нет, поскольку строится новый рынок. Впрочем, жители Елгавы терпеливы, показал опрос прохожих.

Шесть лет назад назад дума решила, что новый рынок нужно строить в другом месте, у ж/д вокзала. Для этого муниципальное предприятие Jelgavas tirgus взяло в аренду 3,5 га земли сроком на 30 лет, а также привлекло частного партнера, который должен был все работы завершить в течение трех лет. Эскизный проект год назад критиковали елгавчане. Они указали, что новый рынок планируется строить далеко от прежнего, многим горожанам это будет неудобно, возрастут расходы на общественный транспорт. Изначально строительство нового рынка оценивалось в 6 млн евро.

Сделки с инвестором и тот способ, которым увеличен основной капитал Jelgavas tirgus, по сути приватизация этого предприятия, привлекли внимание правоохранительных органов. В мае 2019 года было заведено уголовное дело.