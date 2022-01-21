В Елгаве планируется увеличить пособие по рождению ребенка до 100 евро

В Елгаве планируется увеличить единовременное пособие в связи с рождением ребенка до 100 евро, сообщили в самоуправлении.

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Проект решения предусматривает, что новое увеличенное пособие по рождению ребенка в размере 100 евро будет выплачиваться за детей, родившихся после 1 марта 2022 года. В случае, если ребенок родится до 28 февраля 2022 года, размер пособия составит 72 евро.

Изменения в обязательных правилах самоуправления также влияют на порядок предоставления пособия. Пособие по рождению ребенка впредь не будет начислено, если один из родителей уже получил пособие по рождению ребенка в другом самоуправлении.

Прогнозируется, что на увеличение пособия на 28 евро в период с 1 марта по 31 декабря этого года в городском бюджете потребуются дополнительные средства в размере 15 904 евро.

Проект решения будет рассмотрен на заседании думы 27 января.