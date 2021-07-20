В Елгаве построят крематорий и колумбарий

Похоронная компания Krematoriju apvienība планирует в этом году начать постройку крематория и колумбария (хранилища урн с прахом) на территории, принадлежащей Елгавскому самоуправлению, сообщает LETA.

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Крематорий будет построен на территории Елгавского Лесного кладбища на улице Залитес, 2. В нем будет зал для прощаний, а также рядом будет колокольня и колумбарий.

Владелец Krematoriju apvienība Эдгар Тимпа рассказал агентству LETA, что у зданий будет современная архитектура и элегантный фасад, к крематорию будет легко подъехать, а рядом будет автостоянка. Застройка будет вестись на участке площадью 15 000 квадратных метров.

Крематорий будет обслуживать клиентов из Земгале, Рижского района и других частей Латвии. Планируется 2500-3000 кремаций в год, позднее количество будет увеличено.

Это будет третий крематорий в стране.