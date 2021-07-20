В Елгаве построят крематорий и колумбарий
Foto: Shutterstock

Похоронная компания Krematoriju apvienība планирует в этом году начать постройку крематория и колумбария (хранилища урн с прахом) на территории, принадлежащей Елгавскому самоуправлению, сообщает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Крематорий будет построен на территории Елгавского Лесного кладбища на улице Залитес, 2. В нем будет зал для прощаний, а также рядом будет колокольня и колумбарий.

Владелец Krematoriju apvienība Эдгар Тимпа рассказал агентству LETA, что у зданий будет современная архитектура и элегантный фасад, к крематорию будет легко подъехать, а рядом будет автостоянка. Застройка будет вестись на участке площадью 15 000 квадратных метров.

Крематорий будет обслуживать клиентов из Земгале, Рижского района и других частей Латвии. Планируется 2500-3000 кремаций в год, позднее количество будет увеличено.

Это будет третий крематорий в стране.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

4

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Сильнее сильного. Лучшие фильмы о супергероях
Будни заключенных в тюрьмах – строгий распорядок дня и рутина
Эксклюзивный обзор: рождение Вентспилского Центра науки и инноваций VIZIUM
В Рижском порту наблюдается увеличение грузооборота кроме грузов угля и нефтепродуктов
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне
Смотрим запоем: Всемирно признанные сериалы
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
Весь Таллинн за три дня: 72-часовой гид по столице