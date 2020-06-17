В Елгаве в детском саду у сотрудника констатирован Covid-19, закрыта группа

У помощника учителя в Елгавском детском саду Pasaciņa констатирован Covid-19, из-за чего закрыта одна группа, сообщает LETA.

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Заболевание у сотрудника было открыто случайно, у него оно протекает бессимптомно, сообщили в самоуправлении.

Группы детского сада изолированы друг от друга, там не проходят общие мероприятия, в связи с чем эпидемиологи рекомендовали закрыть только одну группу. Воспитанники группы находятся под наблюдением семейного врача и должны соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Помимо прочего, в самоизоляции находятся четыре педагога группы, а всех сотрудников садика проверяют на Covid-19.

Как уже сообщалось, в Латвии за сутки были зафиксированы шесть новых случаев Covid-19, умерли два пациента.