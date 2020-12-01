В Елгаве зафиксирован стремительный рост числа случаев Covid-19

Из обнаруженных в минувшие сутки 612 случаев заражения Covid-19 неполных 40% зарегистрировано в Риге, а стремительный рост заболеваемости был в Елгаве, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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В Елгаве в понедельник зарегистрировано 132 новых заразившихся. Как сообщили в SPKC, случаи в Елгаве не связаны с конкретным источником, выявлено несколько очагов. Проведены тесты в нескольких коллективах.

В Риге вчера зарегистрировано 235 новых случаев Covid-19, в Даугавпилсе — 30, в Крустпилсском крае — 22, в Екабпилсе — 11, в Юрмале -15, в Марупском крае — 12, в Кекавском крае — 11.