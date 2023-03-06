В Елгаве запретили эксплуатацию опасных балконов – собственники должны починить их до лета

До устранения опасности Строительная управа Елгавского самоуправления запретила эксплуатировать балконы в многоквартирном доме Лока Магистрале, 23. Опасная зона дома под балконами ограждена, и опасность несущих конструкций балконов должна быть устранена собственниками квартир до 1 июня, пишет jelgava.lv

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Уже сообщалось, что в феврале в девятиэтажном доме в Елгаве одного балкона отвалились перила. По счастливой случайности никто не пострадал, однако это уже второй такой инцидент за последние несколько лет в одном и том же доме. 17 февраля специалисты Строительной управы осмотрели дом и обнаружили, что большинство балконов находятся в плохом состоянии — из железобетонных плит балконов местами торчит арматура, видны повреждения.

В своем заключении стройуправа отмечает, что эксплуатацию балконов нужно незамедлительно прекратить, поскольку это опасно. Управляющий зданием Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde (JNĪP) огородил опасную зону барьерами безопасности, а собственники квартир должны принять решение о ремонте или демонтаже балконов.

О проблемах с техническим состоянием балконов в доме на Лока Магистрале, 23, было известно давно. В 2014 году отдельные балконы восстановили, а JNĪP, оценивая техническое состояние остальных балконов во время ежегодного осмотра дома, предложило владельцам квартир провести техническое обследование дома — но они не приняли такое решение.

В мае 2020 года с балкона 6- го этажа отвалились перила. Чтобы убедиться в безопасности здания, управляющий организовал техническое обследование остальных балконов, в результате были констатированы повреждения нескольких балконов. На основании заключения в 2022 году был разработан проект восстановления балконов, но его реализация до сих пор не началась.

В многоквартирном доме на Лока магистрале, 23, находится 108 квартир у 65 из них есть балконы.

Это не единственное здание в Елгаве, где балконы находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, признает технический директор JNĪP Олег Кукутс. В основном все балконы и лоджии многоквартирных домов, построенных в советские годы, нуждаются в ремонте, так как под воздействием погоды металлические и железобетонные конструкции подвергаются коррозии и крошатся, теряя несущую способность.

По данным JNĪP, уже в 2019 году ремонт был необходим, по меньшей мере, пятой части всех балконов, которые находятся в ведении предприятия.

"Мы предложили владельцам квартир принять решение о техническом обследовании здания, которое в соответствии с правилами Кабинета министров должно проводиться один раз в десять лет. К сожалению, большинство собственников квартир не согласны с этим, потому что это дополнительные расходы. Но надо понимать, что ответственность за свою собственность несут сами собственники квартир — именно они обязаны решить, что будет с домом",- говорит Кукутс.

Согласно статье 1084 Гражданского закона, для защиты общественной безопасности каждый собственник здания или постройки должен содержать свое недвижимое имущество в таком состоянии, чтобы от него не могло возникнуть вреда ни соседям, ни прохожим, ни его пользователям.

Если собственник или владелец сооружения, вопреки требованию соответствующей власти, не устраняет угрожающую опасность, то соответствующее учреждение, следя за обстоятельствами, обязано привести строение в порядок или же полностью снести его за счет собственника.