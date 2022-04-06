В Елгавской больнице у беженки родилась девочка: ее назвали Злата

У женщины, вынужденной спасаться бегством от войны на территории Украины, родилась дочка, которую назвали Злата. Ребенок появился на свет в Елгавской городской больнице.

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По данным Zemgales ziņas, Злата, что в переводе с украинского означает "золото", родилась 5 апреля в 19.39. Вес малютки — 3850 гр, рост — 56 см. Мама новорожденной рассказала, что она никогда не думала, что ей придется рожать в чужой стране. Однако Юлия рада, что дочка родилась в Латвии, где царит мир и где не надо опасаться за свою жизнь.

"Злата — второй ребенок в нашей семье. У нее есть сестричка Ангелина, которой два с половиной года", — рассказала Юлия, добавив, что ее муж остался в Украине, чтобы бороться за страну, в которую они хотят быстрей вернуться.

Женщина рассказала, что ее семья проживала в Житомирской области, в Латвию они приехали 8 марта и остановились у родственников.

"Елгава — очень красивый и ухоженный город, а люди здесь очень отзывчивые. Спасибо всем, кто нам помогает, поддерживает и приободряет", — говорит Юлия.

По данным Оперативного центра самоуправления Елгавы, в Елгаву с Украины переехали три беременных женщины, которых поставили на учет. Один ребенок появился на свет 5 апреля, а уже 6 апрел в больницу поступила еще одна роженица.