В Елгавской больнице у получивших вакцину против Covid-19 пока не отмечено никаких побочных эффектов
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Елгавской больнице у получивших вакцину против Covid-19 лиц пока не отмечено никаких побочных эффектов или осложнений, сообщил руководитель больницы Андрис Кипурс.

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Он сообщил, что в первые дни вакцинации привить против Covid-19 планируется 60 сотрудников медучреждения, а сегодня вакцины получили первые 20 человек. Очередная "волна" вакцинации запланирована уже в январе. В учреждении также проводятся прививки для специалистов Службы неотложной медицинской помощи.

"Мы не наблюдаем осложнений и побочных эффектов", — сказал Кипурс.

По его словам, сегодня утром в больнице лечение проходили 45 пациентов с Covid-19, их наплыв в прошедшие праздничные выходные был умеренным. По словам Кипурса, в общей сложности для пациентов с Covid-19 в больнице доступно 50 коек.

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LETA

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