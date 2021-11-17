В Елгавской тюрьме объявлен карантин: Covid-19 заразились 14 человек

Для ограничения угрозы распространения Covid-19 издано распоряжение об объявлении карантина в Елгавской тюрьме до 30 ноября, сообщили агентству LETA в Управлении мест заключения (УМЗ).

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В результате планового тестирования в Елгавской тюрьме констатировано 12 случаев заражения среди заключенных и два случая среди сотрудников.

В УМЗ сообщили, что в целом в латвийских тюрьмах содержатся 94 больных Covid-19, из них 15 проходят лечение в ковидном отделении Латвийской тюремной больницы. Остальные инфицированные изолированы в карантинных зонах в местах заключения, поскольку у них нет симптомов болезни.

Во время карантина решено прекратить личные встречи государственных и муниципальных адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридическую помощь, с заключенными.

Представителям коммерсантов разрешено поставлять товары и предоставлять услуги только для обеспечения основных функций места заключения. Также разрешается продолжать ремонтные работы только с теми представителями коммерсантов, с которыми заключены договора.

Также во время карантина будет приостановлена работа заключенных у коммерсанта, за исключением тюремного магазина и столовой. Прекращено оформление документов для заключенных.

Карантинный режим предусматривает прекращение перевода заключенных в другую тюрьму. Заключенных разрешено перемещать в другое исправительное учреждение только по соображениям безопасности или с целью лечения в Тюремной больнице. Также заключенных не будут переводить в медучреждения за пределами мест лишения свободы, прекращено конвоирование в суды.