В Елгавском и Марупском крае пройдут учения Земессардзе

Начиная с сегодня, 27 января, и до воскресенья, 29 января, в Елгавском крае в окрестностях Ложметейкалнса и в на территории Марупского края пройдут учения 13-го пехотного батальона первой бригады Земессардзе. Об этом агентству LETA сообщили в Елгавском самоуправлении.

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В ходе учений земессарги освоят тактические навыки передвижения по дорогам общего пользования и по местности. Земессарги будут в боевом снаряжении.

Использование тренировочных боеприпасов предусмотрено только в согласованном с муниципалитетом районе, отмечают в самоуправлении.

Земессардзе призывает жителей Елгавского края с пониманием отнестись к деятельности земессаргсов, которая направлена ​​на укрепление обороноспособности государства.